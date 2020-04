FRANKFURT (Dow Jones)--Sartorius will wegen der unsicheren Auswirkungen der Corona-Pandemie den Dividendenvorschlag für 2019 überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Im ersten Quartal verdiente der Göttinger MDAX- und TecDAX-Konzern operativ und unter dem Strich unter anderem dank Skaleneffekten und guter Autragslage mehr. Sowohl Gewinn als auch Umsatz stiegen prozentual zweistellig, und die Margen verbesserten sich. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr hob Sartorius dank der jüngsten Akquisition an.

"Wir sind in Summe sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen des ersten Quartals und zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg. "Natürlich stellt die Coronavirus-Pandemie auch uns vor operative Herausforderungen, die wir aber bislang erfolgreich bewältigen konnten."

Sartorius sei als ein für den Gesundheitssektor relevantes Unternehmen von staatlichen Lockdowns relativ wenig betroffen oder ausgenommen, weshalb die Produktion in allen Werken weitgehend unterbrechungsfrei laufe. Auch Lieferketten konnten überwiegend intakt gehalten werden. Mit Blick auf die Auftragslage gäbe es in den Sparten unterschiedliche Effekte, die sich auf Konzernebene weitgehend ausgeglichen hätten. So habe der Stillstand der wirtschaftlichen Aktivität in China im Januar und Februar die Nachfrage nach Laborinstrumenten spürbar gedämpft. Hingegen sei die Nachfrage nach Verbrauchsmaterial für die Produktion von Medikamenten und Impfstoffen sowie für diagnostische Testkits zuletzt lebhaft gestiegen und teilweise von Vorzieheffekten durch Lageraufbau geprägt gewesen.

Im ersten Quartal stieg der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 21 Prozent auf 137,9 Millionen Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 27,0 Prozent von 26,2.

Der Konzernnettogewinn stieg um 17,5 Prozent auf 57,1 Millionen Euro; der Gewinn je Stammaktie lag bei 0,83 Euro (Vorjahr 0,71 Euro), der Gewinn je Vorzugsaktie bei 0,84 Euro (Vorjahr 0,72 Euro).

Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 16,5 Prozent auf knapp 510 Millionen Euro. Die Akquisition des Zellkulturmedienspezialisten Biological Industries, die Sartorius im Dezember 2019 abgeschlossen hatte, trug gut 1 Prozentpunkt zum Wachstum bei.

Sartorius rechnet weiter damit, innerhalb der nächsten Wochen die geplante Übernahme ausgewählter Life-Science-Geschäfte des Danaher-Konzerns abschließen zu können.

Im Gesamtjahr soll der Umsatz nun um 15 bis 19 Prozent steigen, bisher waren 10 bis 13 Prozent angepeilt worden. Dazu soll die Erstkonsolidierung von Biological Industries unverändert knapp 1,5 Prozentpunkte beitragen, der Einbezug des von Danaher erworbenen Portfolios gut 5 Prozentpunkte.

Die operative EBITDA-Marge soll sich unverändert auf etwa 27,5 verbessern, nach 27,1 Prozent im Vorjahr.

Die Hauptversammlung soll nun als Online-HV stattfinden. Vorgeschlagen ist eine Dividende von 0,71 Euro je Vorzugsaktie und 0,70 Euro je Stammaktie.

