Die EU-Kommission will die Mitgliedstaaten bei der Abfallwirtschaft in der Coronakrise unterstützen. Dafür hat sie vergangene Woche Leitlinien vorgelegt. Die Kontinuität bei Entsorgungsdiensten sei von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit, die Umwelt und die Wirtschaft, so die EU-Behörde. "Eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft gehört zu den essenziellen Dienstleistungen, die das Wohlergehen ...

