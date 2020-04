Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern SAP hat zwei Wochen nach der Senkung der Umsatz- und Gewinnziele für 2020 auch seine Erwartung für die Cashflow-Entwicklung in diesem Jahr nach unten korrigiert. Gleichzeitig zeigt sich das Management zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr eine allmähliche Verbesserung der Lage eintritt.

Ein Grund für den verhaltenen Optimismus ist der Cloud-Auftragsbestand, der im ersten Quartal um 25 Prozent auf 6,647 Milliarden Euro zulegte. Diese erstmals genannte Kennziffer gibt die für die kommenden zwölf Monate bereits fest gebuchten Order an. Auch bei der Rentabilität im Cloudgeschäft ist SAP weiter vorangekommen. Die Bruttomarge legte auf der im Softwaregeschäft üblichen Non-IFRS-Basis um 3,1 Prozentpunkte auf 69,3 Prozent zu. Finanzvorstand Luka Mucic betonte das anhaltende Wachstum in diesem Bereich, das mit Effizienzgewinnen einhergehe. Erstmals sei in einem Quartal bei den Clouderlösen die Marke von 2 Milliarden Euro überschritten worden.

Der Nettogewinn, den SAP bei der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen und der Senkung der Umsatz- und Gewinnprognose für 2020 kurz vor Ostern noch nicht mitgeteilt hatte, verringerte sich um 6 Prozent auf 1,015 (1,080) Milliarden Euro, je Aktie auf 0,85 von 0,90 Euro.

Beim Cashflow hat SAP die eigenen Erwartungen für 2020 um jeweils 1 Milliarde Euro zurückgenommen: beim operativen auf 5 Milliarden Euro sowie beim free Cashflow 2020 auf 3,5 Milliarden Euro. Im ersten Quartal war die Entwicklung allerdings gegenläufig. Der operative Cashflow stieg um 6 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro, der free Cashflow sogar um 9 Prozent auf 2,58 Milliarden. Im Vorjahresquartal hatte SAP hohe Aufwendungen für Personalmaßnahmen und eine Restrukturierung verbucht.

