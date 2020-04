Ziel der Pandemie-Bekämpfung in einer nächsten Welle muss es sein, menschliche Opfer zu vermeiden, ohne einen erneuten Lock-down diskutieren zu müssen.Inzwischen dürfte jedermann klar sein, dass das COVID-19 kein normales Grippe-Virus ist. In Deutschland verstarben zwischen 2001 und 2019 5'575 Personen an serologisch bestätigter Influenza und/oder Influenza-Subtypen, also durchschnittlich 310 pro Jahr und das bei einer Bevölkerung von rund 82 Millionen (Robert-Koch-Institut:

