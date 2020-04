NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide mit "Neutral" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie des Industriegasekonzerns sei relativ defensiv, aber nicht gerade billig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 und 2022 liegen zwischen 6,5 und 8,0 Prozent unter den Konsensschätzungen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 00:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 03:34 / BST



FR0000120073

