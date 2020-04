Die wichtigsten Aktienmärkte in Europa haben am Montag trotz kräftig sinkender Ölpreise zugelegt, bei den Investoren überwog der Optimismus, dass die Pandemie bald unter Kontrolle sei und die Weltwirtschaft wieder hochgefahren werden könnte. Der EuroStoxx 50 schloss nach zeitweiligen Verlusten mit einem Plus von 0,7%, der französische CAC 40 erreichte einen Zuwachs von ebenfalls 0,7%, der Dax konnte sich um 0,5% verbessern, genauso wie der FTSE 100 in London. Die niedrigen Ölpreise wurden durchaus auch positiv interpretiert, da viele Unternehmen gerade in der jetzigen Phase von niedrigen Energiepreisen profitieren können. Gefragt waren zum Wochenstart erneut Werte aus dem Pharma- und Medizintechniksektor, die Branche legte um 2,0% zu und war ...

