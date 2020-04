FRANKFURT (Dow Jones)--Volvo Group AB und Daimler Truck AG wollen die CO2-neutrale Brennstoffzelle serienreif für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen machen. Beide Seiten kündigten an, sie wollten dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Es soll die Zellen später auch produzieren und vermarkten. Schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen schwere Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge für den anspruchsvollen und schweren Fernverkehr in Serie gehen.

Während Daimler alle Brennstoffzellen-Aktivitäten in dem Unternehmen zusammenführt, darunter auch die Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, beteiligt sich Volvo für rund 600 Millionen Euro mit 50 Prozent an dem Joint Venture.

Daimler-Truck-Vorstandschef Martin Daum bezeichnete den Einsatz von Brennstoffzellen im schweren Fernverkehr als "entscheidende Lösung". Hier habe Daimler in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits bedeutendes Wissen erworben. "Die Partnerschaft mit der Volvo Group ist ein Meilenstein, um brennstoffzellenbetriebene Lkw und Busse nun auf unsere Straßen zu bringen", sagte Martin Daum.

Das Joint Venture soll unabhängig und selbständig agieren. In allen anderen Geschäftsfeldern träten Daimler Truck und Volvo Group weiter als Wettbewerber auf. Die Bündelung der Kräfte werde die Entwicklungskosten für beide Unternehmen senken und die Markteinführung von Brennstoffzellensystemen in Produkten für den schweren Transport und anspruchsvolle Langstreckeneinsätze beschleunigen.

Eine endgültige Vereinbarung soll bis zum dritten Quartal geschlossen und nach Freigabe durch die Wettbewerbshüter noch vor Jahresende 2020 umgesetzt werden.

