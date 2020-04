Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in großen Teilen dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschließen. Der Broker IG taxierte den DAX -1,50% vor dem Xetra-Start etwa 1,6 Prozent tiefer bei 10.500 Punkte.Sorgenfalten erzeugen bei den Anlegern vor allem Turbulenzen mit historischen Verlusten am Ölmarkt. Angebot und Nachfrage klaffen derzeit ...

