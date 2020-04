Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen hat am Dienstagmorgen per Trading-Update über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie informiert. Ergebnis, Umsatz und Zahlungsvolumen sind demnach weiter gewachsen. Doch in einigen Bereichen sind die Auswirkungen der Krise bereits deutlich zu spüren.Insgesamt ist der Umsatz von Adyen in den ersten drei Monaten um 34 Prozent aus 135,5 Millionen Euro und das Volumen der abgewickelten Transaktionen um 38 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...