EURUSD sucht in einer Range nach seiner Richtung. Währenddessen befindet sich Silber in einer entscheidenden Phase der Korrektur und CADJPY arbeitet am Ausbruch aus dem bärischen Dreieck. EURUSD in richtungsweisender Range gefangen Tickmill-Analyse: EURUSD mit kleiner Range im 4-Stundenchart EURUSD ist in den vergangenen Tagen innerhalb der kleinen Range zwischen 1,09000 USD und 1,08400 USD gefangen. Am unteren Ende der Range kommt kein Verkaufsdruck auf und auf der Oberseite halten sich die Käufer ...

