Zürich (awp) - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Dienstag im frühen Geschäft negativ. Der SMI folgt mit seinem Minus den wichtigsten Indizes in Asien und Amerika. Die jüngsten Turbulenzen am Ölmarkt hatten die dortigen Aktienmärkte belastet. Für den beispiellosen Kollaps beim Ölpreis sorgten nicht nur die globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...