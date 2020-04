Das britische Unternehmen Associated British Foods (ISIN: GB0006731235) will keine Zwischendividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Betreiber der Textilkette Primark schüttet seine Dividende normalerweise halbjährlich aus (in der Regel im Juli und im Januar). Es soll am Jahresende entschieden werden, ob eine Dividende ausgeschüttet werden kann. ABF gab am Dienstag auch die Ergebnisse zum ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...