Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar stabil tendiert. Um 9 Uhr hielt er bei 1,0842 Dollar nach 1,0860 USD beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 21 Uhr zuletzt mit 1,0862 Dollar notiert.Am heutigen Handelstag könnte die ZEW-Umfrage stützten, kommentierte Devisenexperte Ulrich Wortberg von der Helaba. Aber dies würde sich nur bewahrheiten, sollte diese schlechter ...

