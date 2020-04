München (ots) -- Um 20:15 Uhr: "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour" mit 7,2 % MA (14-49 Jahre) und 12,4 % MA (14-29 Jahre) zur Prime Time- Vorabend überzeugt mit den Daily-Soaps: Jahresbestwert für "Berlin - Tag und Nacht"- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,8 % RTLZWEI erreichte am gestrigen Montag zur besten Sendezeit sehr gute Werte: Das TV-Sozialexperiment "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour" erzielte ab 20:15 Uhr 7,2 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Auch beim jungen Publikum (14-29 Jahre) kam das Format mit 12,4 % MA gut an, bis zu 1,12 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die von der der Good Times Fernsehproduktions GmbH produzierte Pilotfolge mit Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilbert.Am Vorabend erfolgreich: Die Daily-Soap "Köln 50667" mit 7,2 % MA (14-49 Jahre) und 13,4 % MA (14-29 Jahre). Ebenso punktete das Format aus der Hauptstadt: "Berlin - Tag und Nacht" schlug mit 8,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe zu Buche und erreichte mit 15,6 % MA in der jungen Zielgruppe sogar seinen Jahresbestwert.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,8 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 20.04.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4576061