NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen und Änderungen an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dass der Softwarekonzern mit dem kurzfristigen Abgang von Co-Vorstandschefin Jennifer Morgan von der Doppelspitze zur alleinigen Unternehmensleitung zurückkehre, sei wohl unausweichlich gewesen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 07:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 08:02 / BST



DE0007164600

