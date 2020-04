Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist nach seiner Berg-und Talfahrt vom Montag am Dienstag schwächer in den Handel gestartet, im frühen Handel betrug das Minus rund 2 Prozent. Der historische Ölpreisverfall belastet die Märkte. Ein historischer Moment am Ölmarkt: Der Preis für die amerikanische Ölsorte WTI ist am Montagabend erstmals in seiner Geschichte ins Minus gerutscht. Die Walls Street reagierte deutlich verunsichert.