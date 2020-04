21.04.2020 - Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003), unsere Aktie in Crash-Zeiten, betreut über ihre Tochter Encavis Asset Management AG Spezialfonds für die Anlage in Erneuerbare-Energien-Anlagen. Hier wird heute der Zukauf von drei Solarparks in den Niederlanden und einen Windpark in Deutschland mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 55 Megawatt (MW) gemeldet. Die akquirierten Anlagen werden in den von Encavis AM aufgelegten Spezialfonds Encavis Infrastructure II Renewables Europe II (EIF II) eingebracht. Das Beteiligungsangebot richtet sich an Kreditinstitute, die in ein diversifiziertes ...

