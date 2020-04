Geisterstimmung am Frankfurter Flughafen. Der Einbruch der Passagier- und Frachtzahlen infolge der Corona-Krise hat sich auch nach dem Osterwochenende weiter verschärft. Keine guten Nachrichten für Fraport.Vom 13. bis 19. April zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport 37.015 Fluggäste und damit 97,3 Prozent weniger als in der gleichen Kalenderwoche ein Jahr zuvor.In der Woche bis Ostersonntag hatte der Rückgang bereits 96,8 Prozent betragen. Das Aufkommen an Fracht und ...

