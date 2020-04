Adverity nutzt das gute Momentum für Marketingdaten-Plattformen und "Automated Business Insights"-Services

Adverity, Marketing Data Intelligence-Startup aus Wien, holt sich in einer Series-C Finanzierungsrunde 28 Millionen Euro frisches Kapital. Die aktuelle Finanzierungsrunde wird von Silicon Valley-VC Sapphire Ventures, die in der Vergangenheit bereits 55 erfolgreiche Exits verzeichnen konnten, angeführt. Auch die bestehenden Investoren Mangrove Capital Partners, Felix Capital, SAP.iO und der aws Gründerfonds investierten bei dieser Runde wieder. Insgesamt konnte Adverity bisher über 45 Millionen Euro Investmentkapital einwerben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200421005351/de/

Adverity Management Gruppe (Copyright Carina Brunthaler) (Photo: Business Wire)

Die Serie C-Finanzierung wird das Unternehmenswachstum von Adverity kräftig ankurbeln inklusive Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Produktpalette. Zu den Adverity-Kunden zählen unter anderem globale Marken wie IKEA, Red Bull, Unilever, MediaCom und IPG Mediabrands. Weiters wird mit dem frischen Kapital der Aufbau des Sales- und Technologie-Teams in New York weiter beschleunigt.

Marketingdaten als kritischer Faktor beim Unternehmens-Wachstum

Marketingdaten sind sehr komplex, gelten aber als der entscheidende Faktor für Ausrichtung, Anpassungsfähigkeit und Wachstum eines Unternehmens. Oft scheitern Unternehmen daran, Marketing-Insights in positive Resultate umzuwandeln. Adveritys KI-gestützte Data Integration- und Marketing Intelligence-Platform setzt genau an diesem Problemfeld an. Sie versetzt Unternehmen dank Augmented Analytics in die Lage, bessere Entscheidungen zu treffen und die Marketingperformance zu verbessern.

Alexander Igelsböck, CEO und Mitgründer von Adverity, sagt dazu: "Unsere Plattform spielt eine wichtige Rolle für Unternehmen, die agil sein wollen. Unsere Lösungen geben Digitalteams intelligente Insights an die Hand, die für schnelles Handeln Voraussetzung sind. Dank der Unterstützung von Sapphire Ventures sind wir zuversichtlich, dass wir unser Wachstum beschleunigen und unseren Klienten dabei helfen können, erfolgreich Mehrwert aus ihren Marketingdaten zu generieren."

Nino Marakovic, CEO und Managing Director von Sapphire Ventures sagte: "Als Investoren sind wir auf der Suche nach Unternehmen, die weitreichende Marktmöglichkeiten im Blick haben, schnell wachsen und erfahrene Führungsteams haben. Wir sind davon überzeugt, dass Adverity ein solches Unternehmen ist und Firmen dabei unterstützen kann, im Marketing stärker auf Daten zu bauen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Adverity und werden das Unternehmen bei seiner Mission unterstützen, andere Unternehmen in data-driven Businesses zu verwandeln."

In den vergangenen 12 Monaten konnte Adverity beträchtliche Zuwächse verzeichnen mit einem wiederholten jährlichen Umsatzwachstum von mehr als 100 Prozent. Das Unternehmen steckt hinter der Marketing Intelligence von weltweit führenden Marken und Agenturen in über 60 Ländern. Als erstes österreichisches Unternehmen konnte Adverity den Amazon Web Services (AWS) Digital Customer Experience (DCX) Competency-Status erreichen.

Adveritys Hauptquartier ist in Wien, Niederlassungen befinden sich in London und New York.

ENDS

Über Adverity

Adverity ist eine intelligente Marketing Analytics Platform und darauf spezialisiert, daten-gestützte Marketingteams bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Performance zu verbessern und das schneller und einfacher. Adverity verwandelt Daten aus separaten Silos in anwendbare Insights und vereinfacht die Darstellung des Return on Investment von Multichannel-Marketingausgaben.

Unsere Anbieter-unabhängige End-to-End-Plattform automatisiert die Integration von Daten aus vielen verschiedenen Quellen und liefert einen zentralisierten Überblick über die Marketingperformance im gesamten Unternehmen. Dank wirkungsvoller Daten-Visualisierungen macht Adverity den tatsächlichen Einfluss von Marketingaktivitäten auf das Gesamtgeschäft deutlich und verbessert die Leistungsfähigkeit durch das Aufzeigen neuer Echtzeit-Möglichkeiten, wie das Wachstum mit Augmented Anayltics gestärkt werden kann. Mehr dazu auf Adverity.com.

Über Sapphire Ventures

Sapphire Ventures ist ein unabhängiges Unternehmen, das innovativen Technologiefirmen dabei hilft, weltweite Branchenführer zu werden. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung und einem umfassenden globalen Unternehmensnetzwerk investiert Sapphire Ventures Kapital, Ressourcen und Expertise mit dem Ziel, die Unternehmen in seinem Portfolio schnell wachsen zu lassen. Ob Unternehmer an Firmen oder an Konsumenten verkaufen wollen Sapphire Ventures bietet eine leistungsstarke Plattform für die Unternehmensentwicklung und operative Exzellenz für ein beschleunigtes Wachstum. Mit mehr als 2,5 Milliarden US Dollar an Wachstumsinvestitionen und Early Stage Fund-Investitionen kann Sapphire Ventures Unternehmen auf die globale Bühne verhelfen. Weitere Informationen gibt es auf Sapphireventures.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200421005351/de/

Contacts:

Chris Kader

adverity@teamgingermay.com

0203 642 1124