Der Stoxx 600 Oil & Gas verlor als schwächster Sektor in Europa fast viereinhalb Prozent.Der historische Verfall eines Terminkontrakts hatte am US-Ölmarkt am Vortag für heftige Turbulenzen gesorgt und auch die Stimmung an den Finanzmärkten gedrückt. Der Mai-Terminkontrakt, der an diesem Dienstag ausläuft war deutlich ...

