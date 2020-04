VANCOUVER, British Columbia, 20. April 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA.CN) (vormals KYC Technology Inc.) (das "Unternehmen" oder "CanaFarma") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen unter seiner Marke YOOFORIC eine neue Creme auf Basis von Hanföl auf den Markt gebracht hat.Die YOOFORIC Hemp Oil Infused Cream zur Unterstützung von Gelenken und Muskeln enthält hochwertige Inhaltsstoffe, die gegen Entzündungen und chronische Schmerzen in Gelenken und Muskeln wirken. Die leichte, aromatische Mischung aus botanischen Inhaltsstoffen soll beim Auftragen helfen, angespannte Muskeln und Gelenke zu lockern. Die cremige, gelartige Textur ist leicht und luftig; die Creme zieht schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film auf der Haut.YOOFORIC Hemp Oil Infused Cream enthält außerdem hochwirksames, kühlendes Menthol sowie Phytocannabinoide, wie sie natürlich in der Hanfpflanze enthalten sind. Die Rezeptur zieht nach dem direkten Auftragen auf die schmerzende Stelle rasch ein. Die enthaltenen Cannabinoide docken an die Endocannabinoidrezeptoren der Haut an und setzen so direkt dort an, wo der Schmerz auftritt. YOOFORIC Hemp Oil Infused Cream verursacht kein euphorisches "High"-Gefühl und keine Benommenheit. Wie all unsere innovativen Produkte wird auch YOOFORIC Hemp Oil Infused Cream in einer bei der FDA registrierten, geprüften und gentechnikfrei-zertifizierten Anlage hergestellt.David Lonsdale, CEO von CanaFarma, meint: "Wir freuen uns sehr, ein Produkt auf den Markt zu bringen, von dem wir glauben, dass es vielen Menschen, die unter schmerzenden Gelenken und Muskeln leiden, Linderung verschaffen wird. Dieses Produkt ist eine hervorragende Ergänzung unserer Produktlinie YOOFORIC."Über CanaFarma Hemp Products Corp.CanaFarma Hemp ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Hanf anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis für Verbraucher, die einen Direktmarketing-Ansatz verfolgen.VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der potentiellen Leistung und Erfahrung, die von unserer YOOFORIC Hemp Oil Infused Cream erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, weltweite Ereignisse und Auswirkungen des COVID-19-Virus sowie Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen durch den Vorstand, Aktionäre oder Aufsichtsbehörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Weitere Informationen erhalten Sie über:David LonsdaleChief Executive OfficerTel: +1 (214) 704-7942E-Mail: david@canafarmacorp.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA13683D1087