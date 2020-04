LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen und Änderungen an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Da die Eckdaten des Softwarekonzerns bereits bekannt gewesen seien, liege der Fokus klar auf dem Weggang von Co-Vorstandschefin Jennifer Morgan, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sei eine große Überraschung, da Morgan einen sehr guten Job gemacht habe und erst vor wenigen Monaten in die Konzernleitung berufen worden sei./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



DE0007164600

SAP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de