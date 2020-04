USU Software AG: USU bietet mit Valuemation eine Entwicklungsplattform zur Digitalisierung aller Service-ProzesseDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges USU Software AG: USU bietet mit Valuemation eine Entwicklungsplattform zur Digitalisierung aller Service-Prozesse21.04.2020 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Einfache Erstellung individueller Business-Anwendungen auf einer zentralen PlattformMöglingen, 21. April 2020Eine Anwendung für alle Fälle: Mit Valuemation stellt die USU-Gruppe ein Software-Werkzeug zur Verfügung, das nicht nur sämtliche Prozesse für professionelles IT- und Enterprise Service Management unterstützt. Unternehmen nutzen die Anpassungsfähigkeit des Systems auch, um weitere Geschäftsprozesse für ihre Bedürfnisse zu digitalisieren. Hierfür stellt Valuemation umfangreiche Basis-Funktionen bereit, z. B. die flexible Definition der Benutzeroberfläche, vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten oder die grafisch gestützte Modellierung von Prozessen auf Basis bestehender Templates. USU-Kunden und -Partner wie z. B. die Deutsche Leasing oder Service-Provider wie S&T, EWERK oder Common Sense Consulting (CSC) optimieren damit ihre Geschäftsprozesse."Valuemation erlaubt es Service-Organisationen ohne viel Aufwand, manuelle und fehlerträchtige Tätigkeiten rasch und bedarfsgerecht zu automatisieren und damit Service-Prozesse umfassend zu digitalisieren", so Peter Stanjeck, Senior Vice President der USU GmbH für den Geschäftsbereich Valuemation.Beispiel CSC: 15-20% Einsparpotenzial bei LeasingverträgenFür die Automatisierung von Prozessen im Bereich IT-Finanzierung hat der USU-Partner CSC auf Basis von Valuemation ein eigenes Tool entwickelt. Damit lassen sich alle Finanzierungsprozesse transparent abbilden, KPIs dynamisch visualisieren, die Barwerte der IT-Assets im Unternehmen in Echtzeit aufzeigen und mit aktuellen Benchmarks vergleichen. Unternehmen identifizieren und realisieren damit Einsparpotenziale von ca. 15-20 % auf das gemanagte Investitionsvolumen."USU und uns verbindet der Kerngedanke, mit innovativen Lösungen die digitale Zukunft voranzutreiben. Valuemation hat uns dank seiner Flexibilität, Customizing-Fähigkeit und Integrationsmöglichkeit die optimale Grundlage für unsere Lösung E.VIEW CORE geboten." bestätigt Dirk Stobbe, Gründer und CEO der Common Sense Consulting GmbH.Mehr erfahren Sie im Video-Statement von Dirk Stobbe: bit.ly/videostatement-csc sowie im neuen USU-Projektbericht (Case Study): bit.ly/case-study-csc. Weitere Informationen zur USU-Software Valuemation sind verfügbar auf www.valuemation.com Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter http://www.usu.com.USU GmbHDie 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen. Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft. Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.comKontakt: USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909 E-Mail: t.gerick@usu-software.deUSU Software AG Investor Relations Falk Sorge Spitalhof D-71696 Möglingen Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de21.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1025761Ende der Mitteilung DGAP News-Service1025761 21.04.2020