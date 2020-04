München (ots) -Drei neue "Zürich-Krimis" am 23. April, 30. April und 7. Mai 2020Eine Geiselnahme im Gerichtssaal sorgt kommenden Donnerstag, 23.April 2020, im siebten Zürich-Krimi für Hochspannung:Titelheld Christian Kohlund muss in "Borchert und die tödlicheFalle" um das Leben seiner Chefin Dominique (Ina Paule Klink)fürchten. Rätsel geben jedoch nicht nur die Motive desTäters auf, sondern auch seine Forderungen. In dieser brisantenSituation folgt Borchert seinem Instinkt und kommt einer perfidenErpressung auf die Spur. Roland Suso Richter inszeniert das Buch vonWolf Jakoby als temporeich erzählten Thriller. Seinen Einstandin der erfolgreichen Krimireihe gibt Pierre Kiwitt in der Rolle desHauptmanns Furrer, der durch seine persönliche Betroffenheitbei dem Nervenspiel an seine Grenzen kommt.Das Erste zeigt "Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle"auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" am 23. April 2020."Der Zürich-Krimi: Borchert und der fatale Irrtum" folgt am 30. April2020 und "Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See" am 7. Mai2020."Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle" ist online firstin der ARD Mediathek seit Montag, 20. April 2020, zu sehen, "DerZürich-Krimi: Borchert und der fatale Irrtum" ab Montag, 27. April2020, und "Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See" ab Montag,4. Mai 2020, jeweils ab 20:15 Uhr."Der Zürich-Krimi" ist eine Produktion der Graf Film inKoproduktion mit Mia Film (Produzenten: Klaus Graf, AnnemariePilgram, Michal Pokorny), gefördert durch den TschechischenStaatsfonds der Kinematografie, im Auftrag der ARD Degeto fürDas Erste. Regie führte Roland Suso Richter nach einem Drehbuch vonWolf Jakoby. Gedreht wurde vom 15. November bis 17. Dezember 2018 inZürich und in Prag. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmittund Katja Kirchen (ARD Degeto).Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-zuerich-krimi/index.html. Die Pressemappe zum Film findenakkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Download, Fotos überwww.ard-foto.de. Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,mobil: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deGrabner|Beeck|Kommunikation, Christiane BeeckTel: 030 / 30 30 630, E-Mail: cb@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4576158