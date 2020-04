Innsbruck (ots) - Platz 1 mit Gesamtnote 1,66 | Die Unternehmerische Hochschule punktet mit exzellenter Qualität, Vielseitigkeit und hohem BekanntheitsgradErfreuliche Nachrichten gibt es am MCI: Der Sieger des diesjährigen Industriemagazin-Rankings kommt aus Tirol. Dies berichtet die kürzlich erschienene Ausgabe des österreichischen Wirtschaftsmediums. Das Ranking basiert auf einer in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut IMAD durchgeführten Befragung unter Personalverantwortlichen und Geschäftsführern der TOP-100 Unternehmen jeden Bundeslandes zu Qualität und Image von Hochschulen, die FH-Studiengänge im Portfolio führen.Mit dem beeindruckenden Imagewert von 1,66* konnte das MCI die diesjährige Wertung für sich entscheiden. Darüber hinaus ist das MCI die einzige Hochschule, die schon in den Vorjahren regelmäßig mit Top-3-Plätzen im Ranking aufzeigen konnte. Die Herausgeber der Studie sehen das MCI als besonders unternehmerisch ausgerichtete Hochschule mit einem enorm vielseitigen Angebot an Bachelor- und Masterstudiengängen sowie qualitätsvollen Executive Programmen, die nicht zuletzt im Segment der maßgeschneiderten Weiterbildungen punkten."Wissenschaft, Technologie und Innovation sind die Quellen des heimischen Wohlstands", freut sich Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg als Vorsitzender der MCI-Generalversammlung: "Ich gratuliere dem gesamten Team in Forschung, Lehre, Management und Administration zu dieser neuerlichen Auszeichnung. Das MCI leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der internationalen Positionierung des Wissenschaftsstandortes Tirol.""Qualität, Internationalität, Marke und Netzwerk sind die Bausteine einer erfolgreichen Hochschule", ergänzt MCI-Rektor Andreas Altmann. "Unser erklärtes Ziel ist es, motivierte Menschen zu hervorragenden Leistungen zu befähigen, die sie verantwortungsvoll und erfolgreich in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Ich freue mich sehr über diese überaus positive Sichtweise und Anerkennung der österreichischen Unternehmen und bedanke mich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz."*Bewertung im Schulnotensystem von 1 bis 5.Pressekontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100012712/100846279