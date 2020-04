Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--In der Corona-Krise sind laut einer Erhebung der Hans-Boeckler-Stiftung 14 Prozent der Befragten in Kurzarbeit. 40 Prozent von ihnen könnten dies finanziell maximal drei Monate durchhalten, schrieben die gewerkschaftsnahen Ökonomen aus Düsseldorf. Die Pandemie vergrößere die sozialen Ungleichheiten, warnten sie. "Die Corona-Krise in Deutschland macht sehr deutlich, wie unterschiedlich Beschäftigte in beruflich und wirtschaftlich schwierigen Situationen abgesichert sind oder auf unterstützende Regeln vertrauen können", hieß es.

Das gelte beispielsweise bei der Höhe des Kurzarbeitergeldes oder der Organisation von mobiler Arbeit und Homeoffice. Durch die Pandemie könnten sich bestehende Ungleichheiten am deutschen Arbeitsmarkt verschärfen - etwa zwischen höher und niedriger bezahlten Beschäftigtengruppen, aber auch zwischen den Geschlechtern. Generell seien Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen, in Betrieben ohne Tarifvertrag oder Betriebsrat sowie Frauen derzeit überproportional belastet.

Dies zeigen den Angaben zufolge erste Ergebnisse der Online-Befragung, für die im Auftrag der Stiftung 7.677 Erwerbstätige von Kantar Deutschland interviewt wurden. Die Umfrage bilde die Erwerbspersonen im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Bildung und Bundesland repräsentativ ab. 94 Prozent der Befragten unterstützten demnach die Forderung nach besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in "systemrelevanten" Berufen wie Pflege oder Einzelhandel. 74 Prozent äußerten Sorgen um den sozialen Zusammenhalt, 70 Prozent sorgten sich um ihre eigene wirtschaftliche Situation. Diese Sorgen seien in den unteren Einkommensgruppen stärker ausgeprägt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.