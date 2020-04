APA ots news: Krisenhilfe für KMU: Drei und ZTE mit 1.000 neuen Kommunikationspaketen. - BILDWien (APA-ots) -* Gratis-Router und drei Monate unlimitiertes PowerNet Internet ohne Grundgebühr. * Drei ist Partner der Regierungsinitiative "Digital Team Österreich". * Mehr auf [www.drei.at/powernet-aktion] (http://www.drei.at/powernet-aktion) * Weitere vergünstigte Angebote und Homeoffice-Lösungen für Unternehmer.Die Corona-Krise stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Deshalb unterstützt Drei heimische Betriebe seit Mitte März 2020 als Partner der Initiative "Digital Team Österreich". Da die ersten 1.000 Kommunikationspakete in Rekordzeit vergriffen waren, startete Drei gemeinsam mit Partner ZTE am 20. April 2020 eine Neuauflage der begehrten Home Office Pakete.Zwtl.: 1.000 KMU Pakete mit gratis Drei Router und PowerNet Internet.Die neuen Kommunikationspakete ermöglichen den einfachen Umstieg auf Homeoffice und inkludieren einen kostenlosen Drei Spot Router von ZTE in Kombination mit unlimitierten PowerNet Tarifen. Klein und mittelgroße Unternehmen haben die Wahl zwischen SIM-Only Tarifen und 24-Monatsbindung. Während der ersten drei Monate wird das Grundentgelt geschenkt. Kunden, die sich für eine längere Bindung entscheiden, können den Drei Kombi-Vorteil nutzen. Denn mit zwei bestehenden Handyverträgen kosten die PowerNet Internet-Tarife monatlich bis zu 14 Euro weniger. Mehr dazu auf [www.drei.at/businessvorteil] (http://www.drei.at/businessvorteil)Zwtl.: Zusätzliche Lösungen für das sichere Home Office.Sichere heimische Lösungen erleichtern das Arbeiten im Home Office. So können Unternehmer mittels Daten VPN jederzeit sicher auf ihre Firmendaten zugreifen. Und ein VPN-Zugang ermöglicht auch den Zugriff auf firmeninterne Programme, die ansonsten nur innerhalb des Firmennetzwerks genutzt werden können. Besonders im Bereich des mobilen Arbeitens ist der sichere Austausch von Daten mit Kollegen innerhalb der Firma oder auch mit externen Partnern wichtig. Mit der Drei Cloud sind alle Daten überall griffbereit - und das bei maximaler Sicherheit.Alle Informationen zu den neuen Kommunikationspaketen von Drei und ZTE auf [www.drei.at/powernet-aktion] (http://www.drei.at/powernet-aktion).Zwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0075 2020-04-21/10:52