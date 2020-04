MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen und Änderungen an der Führungsspitze auf "Add" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Da die Eckdaten des Softwarekonzerns bereits bekannt gewesen seien, hätten die reduzierten Free-Cashflow-Ziele für 2020 im Fokus gelegen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Vor allem habe jedoch die Nachricht vom raschen Weggang von Co-Vorstandschefin Jennifer Morgan überrascht./edh/la



