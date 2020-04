Die kanadische Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway Ltd. (ISIN: CA13645T1003, TSE: CP) wird eine Quartalsdividende von 0,83 CAD an die Aktionäre ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtdividende 3,32 CAD. Auf der aktuellen Kursbasis von 308,65 CAD (Stand: 20. April 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,08 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 27. Juli ...

