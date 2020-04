FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens Healthineers von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 40 Euro gesenkt. Die Gesundheitssysteme vieler Länder seien wegen der Corona-Krise stark belastet und die entsprechenden Budgets würden derzeit vor allem im Kampf gegen die Pandemie eingesetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Damit könnten Investitionen in medizinische Großgeräte wie jene von Siemens Healthineers mehr oder weniger weit in die Zukunft verschoben werden./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de