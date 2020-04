FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BOFA INITIATES INVESTEC WITH 'BUY' - TARGET 190 PENCE - GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1680 (1700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CAPITA TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 70 (200) PENCE - INVESTEC CUTS PREMIER OIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 25 (135) PENCE - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 659 (729) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3942 (4180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5727 (5779) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 587 (606) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 331 (362) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 35 (90) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 400 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3245 (3531) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 697 (809) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 80 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 186 (206) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JD WETHERSPOON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1150 (1590) PENCE - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 332 (498) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 425 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 59 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 200 (284) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 786 (904) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1031 (1425) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 937 (1325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8300 (7700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5100 (4700) PENCE - LIBERUM RESUMES JOULES WITH 'BUY' - RBC CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 455 (575) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 825 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RESUMES HOLLYWOOD BOWL WITH 'BUY' - UBS RAISES RBS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 150 (215) PENCE



