Der börsenotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming ist ab der Saison 2020/21 der offizielle Titel-Sponsor der Eishockey-Liga aus Österreich. Im Juni soll ein kompletter Marken-Relaunch der Eishockey-Liga erfolgen, bei dem auch der neue Name der Liga und ein neues Logo veröffentlicht werden. Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home. "Die multinationale Eishockey-Liga sorgte mit spannenden Duellen für volle Hallen und tolle Stimmung. Nach dem abrupten Saisonende freuen sich die heimischen Fans und Clubs bereits jetzt, wenn es endlich wieder losgeht. Wir sind überzeugt, dass Eishockey auch in Zukunft für hochkarätigen Sport steht und freuen uns sehr, als Partner dabei sein zu können", so Aigner ...

