In den letzten Jahrzehnten gab es zahlreiche Turbulenzen an den Aktienmärkten, doch noch nie hat sich der Ausblick so plötzlich verändert wie in den letzten vier Wochen. Von Paul Quinsee, JPMAM. Die Märkte auf der ganzen Welt befinden sich in einem schwindelerregenden Kollaps, in dem die Volatilität in nur wenigen Börsensitzungen von historisch niedrigen Ausprägungen auf Rekordwerte gestiegen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...