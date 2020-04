(neu: Kursentwicklung, weitere Analytenstimmen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Veränderungen im Management mit dem Weggang der Co-Chefin haben die Aktien von SAP am Dienstag belastet. Von Anfang an im Minus, verloren die Papiere des im Dax schwer gewichteten Software-Konzerns in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt 2,58 Prozent auf 110,80 Euro. Mit diesem Verlust waren sie noch etwas schwächer als der Leitindex mit einem Minus von gut zwei Prozent.



Irritiert zeigten sich Börsianer von der Ankündigung, dass Jennifer Morgan als Co-Vorstandschefin den Konzern Ende April verlassen und somit Christian Klein der alleinige Chef sein wird, zumal die beiden als Duo erst vor gut einem halben Jahr angetreten sind. Barclays-Analyst James Goodman bezeichnete die Personal-Entscheidung als eine große Überraschung. Morgan habe einen sehr guten Job gemacht. Der Weggang der Co-Chefin dürfte zu einigen internen Verwerfungen führen und die Investoren womöglich beunruhigen, erklärte Analyst Michael Briest von der UBS.



Bei den von SAP vorgelegten Zahlen für das erste Quartal handelte es sich um endgültige Kennziffern, die laut einem Händler den Erwartungen entsprochen hätten. Auch den Ausblick bestätigten die Walldorfer, reduzierten aber die Erwartungen an den freien Mittelzufluss (Cashflow), was laut dem Händler ebenfalls kursbelastend wirkt. Die Entwicklung der Kassenlage gibt Anlegern einen Hinweis darauf, wie finanzkräftig ein Konzern ist und wie viel Dividende er perspektivisch zahlen kann. Beim Vorschlag, für das vergangene Jahr 1,58 Euro je Anteil auszuschütten, soll es bleiben.



In der Telefonkonferenz am Nachmittag dürfte es um die Antworten von SAP auf die Belastungen durch die Coronav-Krise gehen sowie um das Cloud-Geschäft und die neue Führungsmannschaft.



Nachdem die SAP-Aktien im Februar mit fast 130 Euro ein Rekordhoch erreicht hatten, war es im Zuge des Börsencrashs im März bis auf fast 82 Euro abwärts gegangen auf den tiefsten Stand seit dem ersten Quartal 2018. Danach hatte sich der Kurs aber bis auf fast 115 Euro in der Woche nach Ostern schnell erholt./ajx/fba/ajx/jha/

