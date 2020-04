Der amerikanische Technologiekonzern IBM Corp. (ISIN: US4592001014, NYSE: IBM) gab am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 bekannt. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 17,6 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn sank um 26 Prozent auf 1,18 Mrd. US-Dollar. Die Ergebnisse fielen gemischt aus. Nachbörslich gab die Aktie an ...

