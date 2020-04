Großbritannien verzeichnete in der Woche, die am Freitag, dem 10. April, endete, 18.516 Todesopfer und damit den höchsten jemals verzeichneten Verlust an Menschenleben, der auch die Monate übertrifft, in denen es wie im Jahr 2010 viele Grippetote gab. Anfang April gibt es in der Regel etwa 10.000 Todesfälle pro Woche. Die Lücke lässt sich nicht vollständig ...

