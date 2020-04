Oldenburg (www.fondscheck.de) - Solide Dividenden in unruhigen Zeiten - das war und ist das Thema des LOYS Premium Dividende (LPD) (ISIN LU2066734430/ WKN A2PUSG), so Markus Herrmann von LOYS.Doch seit Jahresbeginn seien die Zeiten deutlich unruhiger und die Bewertungen für ausgewählte Qualitätstitel deutlich günstiger. Wenn es eine Strategie gebe, die Chancenoptimierung mit Risikominimierung verbinde, dann sei es Qualitätsassets in der Krise zu deutlich zu günstigen Preisen zu kaufen. Denn diese Qualitätstitel würden die Krise überleben, daran gebe es keinen Zweifel. Die Titel in unserem Portfolio zeichnen sich nicht nur durch ihre Überlebensfähigkeit aus, sondern sogar durch eine weiterhin starke Ertragskraft, so Markus Herrmann von LOYS weiter. Diese Titel nun 30% günstiger kaufen zu können, als noch vor zwei Monaten, stelle somit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit dar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...