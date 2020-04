Zürich (awp) - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler gibt am Mittwoch 22. April, die Resultate für das erste Quartal 2020 bekannt. Insgesamt haben neun Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. Q1 2020E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2019A Auftragseingang 2'621 2'968 Umsatz 2'315 2'582 - Wachstum in Lokalwährungen (in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...