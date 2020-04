94.093 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,47 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -1.58% vs. last gabb, -23.85% ytd, +24.20% seit Start 2013. Neu aufgenommen habe ich gestern nach Motto "no risk, no fun", ein WTI-Endloszertifikat der Erste Group, es war freilich schon "gerollt" und nur der Frontmonat rutschte ja ins Minus. Der nächste Roll-Over könnte aber erneut haarig werden, daher ist es eine Wette auf eine Erholung zwischendurch. Trump sagte ja, dass er den dramatischen Absturz des Erdölpreises nutzen will, die strategischen Ölreserven seines Landes aufzustocken. Seine ...

