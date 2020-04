ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns aus eigener Kraft habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Käufer in Europa und Nordamerika hätten im März die Speisekammern aufgefüllt. Dies habe belastende Auswirkungen der Corona-Pandemie in China ausgeglichen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



FR0000120644

DANONE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de