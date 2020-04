WIESBADEN (dpa-AFX) - 23 Millionen Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr Bücher, Zeitungen und Zeitschriften über das Internet gekauft. Diese Zahl schließt auch digitale Ausgaben mit ein, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anlässlich des Welttags des Buches am 23. April (Donnerstag) mitteilte. Insgesamt hätten damit etwa 31 Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahren Lektüre online bezogen. Das seien etwa 3 Millionen mehr als im Jahr 2018.



Von den Online-Käufern waren laut der Statistik knapp 15 Millionen zwischen 25 bis 54 Jahre alt. Bei den 10- bis 24-Jährigen kauften rund 2 Millionen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften im Netz und bei den Menschen ab 55 Jahren knapp 6 Millionen.



Zugleich geht den Angaben zufolge die Zahl der Haushalte, die Bücher kaufen, zurück. Unabhängig von der Art des Bezugs kaufte im Jahr 2018 rund jeder zweite Haushalt (52 Prozent) Bücher. Zehn Jahre zuvor waren es demnach noch 61 Prozent./jto/DP/stw