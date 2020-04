Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt (pta023/21.04.2020/12:45) - Die Emittentin wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass es bei der Oberbank AG, an welcher die Emittentin eine Beteiligung hält, im 1. Quartal 2020 voraussichtlich zu einem negativen Periodenergebnis kommen wird. Aufgrund dieser at-equity bilanzierten Beteiligung an der Oberbank AG wird es auch bei der Emittentin im 1. Quartal 2020 voraussichtlich zu einem Ergebnisrückgang kommen. Das Periodenergebnis vor Steuern wird voraussichtlich zwischen 4,0 Mio. EUR und 6,0 Mio. EUR betragen. Im 1. Quartal 2019 betrug das Ergebnis 19,9 Mio. EUR. Der Verlauf des operativen Geschäftes der Emittentin gestaltet sich dagegen unverändert freundlich. Eine Prognose für das Gesamtjahr ist derzeit mit vielen Unsicherheiten behaftet und daher nicht möglich.



(Ende)



Aussender: BKS Bank AG Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Herbert Titze Tel.: 0463-5858-120 E-Mail: herbert.titze@bks.at Website: www.bks.at



ISIN(s): AT0000624705 (Aktie), AT0000624739 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1587465900396



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 21, 2020 06:45 ET (10:45 GMT)





BKS BANK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de