Google hat ein millionenschweres Programm aufgelegt, um kleinen und mittleren Unternehmen Ads-Werbeguthaben in der Coronakrise zukommen zu lassen. Jetzt hat der Konzern erstmals genaue Details vorgelegt und erklärt, welche Firmen das Angebot nutzen können. Google verteilt an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weltweit Werbeguthaben in einem Gesamtvolumen von 340 Millionen US-Dollar. Das hat der Werbegigant als Bestandteil seiner Coronamaßnahmen bereits Ende März 2020 bekannt gegeben. Jetzt hat Google die genauen Details des Angebots veröffentlicht. Die Grundvoraussetzung, um von dem Ads-Werbeguthaben zu profitieren: Das Unternehmen muss seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...