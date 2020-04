ISLAMABAD (dpa-AFX) - Millionen Kinder haben in Pakistan in diesem Monat wegen der Corona-Restriktionen keine Impfung gegen Polio erhalten. "Wir mussten die für April geplante landesweite Impfkampagne gegen Polio wegen der Sperrung des Coronavirus absagen", sagte ein Vertreter der Impfkampagne der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er schätzt, dass nun rund 40 Millionen Impfungen fehlen. Die Kampagne sei zudem bis Juni ausgesetzt. In diesem Jahr wurden in dem südasiatischen Land bisher 41 Fälle mit Polio bestätigt.



Pakistan startete 1994 ein Programm zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Die Krankheit ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist laut der Global Polio Eradication Initiative neben Afghanistan und Nigeria das einzige Land, in dem Erkrankungen mit dem Wildtyp der Polioviren drohen. Polio kann das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen. Immer wieder werden Impfkampagnen in Pakistan von gewaltsamen Zwischenfällen überschattet./qzr/DP/jha