Jüngsten Zahlen zufolge ist der Autoabsatz allein im europäischen Raum im März um 55 Prozent zurückgegangen, anderswo dürfte es nicht besser sein. Besonders die auf der Autoindustrie fußende deutsche Industrie leidet enorm darunter, obwohl die Produktionsbänder in dieser Woche schon wieder anlaufen. Doch, was nützt es, wenn zeitgleich die Arbeitslosenquote enorm ansteigt und die Absätze auf unabsehbare Zeit niedrig bleiben. Investoren machen wieder eine großen Bogen um Autoaktien und stoßen die Volkswagen-Aktie im heutigen Handel entsprechend ab. Die noch intakte Erholungsbewegung seit Mitte März könnte damit ein rasches Ende nehmen, weshalb nun wieder Überlegungen eines Short-Investments in den Fokus rücken.

Verkaufswelle rollt wieder

Aus technischer Sicht hat ...

