Konnte sich der DAX gestern noch einigermaßen behaupten, verabschiedet sich der deutsche Leitindex am Dienstag vorerst von seinem Erholungskurs. Bis zum Mittag fällt der DAX rund 2,4 Prozent und ringt damit um die Marke von 10.400 Punkten. Belastet wird der DAX vor allem von einem nie dagewesenen Crash am Öl-Markt, war der Preis für die US-Sorte WTI gestern Abend doch erstmals in der Geschichte ins Minus gerutscht. Lediglich der ZEW-Indikator, der die Konjunkturerwartungen für Deutschland im April ...

