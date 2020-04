Bielefeld (ots) - Ritex hat sich für das Jahr 2020 vorgenommen, einen echten Meilenstein für die nachhaltige Produktion von Kondomen zu setzen. "Das Thema Nachhaltigkeit steht für uns schon seit vielen Jahren ganz oben auf der Agenda, da es nach unserem Verständnis in besonderem Maße das moderne Made in Germany repräsentiert", so Ritex Geschäftsführer Robert Richter. Am Produktionsstandort in Bielefeld habe man schon viele Projekte umgesetzt, welche den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens über die Jahre deutlich verbessert haben. "Seit Beginn dieses Jahres beziehen wir zudem unsere Haupt-Energieträger, Strom und Erdgas, von Unternehmen, die ihre Energie nicht nur CO2-neutal herstellen bzw. über entsprechende Zertifikate CO2-neutralisieren, sondern die darüber hinaus aktiv in ökologisch und sozial nachhaltige Projekte investieren", so Richter weiter.Besonders stolz ist man bei Ritex jedoch darauf, das europaweit erste Unternehmen zu sein, welches Kondome aus Naturkautschuklatex von FSC-zertifizierten Plantagen herstellt. "Wir sind sehr froh, dass es über den FSC nun endlich einen international anerkannten Standard gibt. Dieser bietet den Konsumenten eine verlässliche Orientierung, dass Naturkautschuklatex, der Hauptrohstoff von Kondomen, sozial fair und ökologisch nachhaltig gewonnen worden ist", freut sich Robert Richter.Auch im Bereich der Verpackung konnte man große Schritte nach vorne machen. "Im letzten Jahr haben wir im Rahmen einer Sonder-Edition eine innovative Kartonage getestet, die zu 50% aus Grasfasern bestand", so Elena Reimer, Pressesprecherin bei Ritex. Diesen innovativen Ansatz habe man für PRO NATURE noch einmal deutlich verbessert, indem man den Frischfaseranteil der Kartonage durch Recyclingpapier ersetzt hat. Auch bei den Siegelbriefchen wurde zumindest ein Teil der Folienbestandteile durch Papier ersetzt, sodass man auf allen Ebenen den Nachhaltigkeitsansatz verbessern konnte.Mit insgesamt drei neuen Produkten wird die neue PRO NATURE Range in Deutschland ab April 2020 im Handel erhältlich sein. Dabei ist für jeden etwas dabei: Die SENSITIV Kondome sind extra feucht, mit Noppen stimulieren die INTENSIV Kondome und wer es klassisch mag, der wählt Ritex CLASSIC Kondome.Mehr zu Ritex finden Sie hier: www.ritex.de (http://www.ritex.de)Pressekontakt:Ritex GmbHElena ReimerGustav-Winkler-Straße 5033699 BielefeldTelefon 0521-92464-85E-Mail: presse@ritex.dewww.ritex.deOriginal-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24487/4576608