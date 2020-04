Sie richten Scheinwerfer aus, fahren Seitenspiegel in die richtige Position oder regulieren die Lautstärke des Radios: Rund 300 Aktuatoren führen im Auto unterschiedlichste Funktionen aus - vom Antriebsstrang bis zur Zentralverriegelung. Die Einheiten nutzen elektrische Impulse, um sie in Bewegung umzuwandeln. Aber nicht nur im Automobil, auch in der Robotik, der Elektroindustrie oder der Medizintechnik spielen Aktuatoren eine große Rolle. Vor allem neuartige Varianten, die auf elektroaktiven Polymeren basieren, stoßen in diesen Branchen aufgrund ihrer positiven Eigenschaften zunehmend auf Interesse.

Der Chemiekonzern Wacker hat seit 2013 unter dem Markennamen Elastosil eine hauchdünne Präzisionsfolie aus Silikon auf dem Markt. Jetzt setzt das Unternehmen diese Technologie auch in konkrete Produkte um. Mit der Fertigung von Laminaten vollzieht der Hersteller eine vertikale Integration und bewegt sich damit auf der Wertschöpfungskette einen Schritt vorwärts in Richtung industrieller Anwendung.

Vertikale Integration

Silikonelastomere zählen aufgrund ihrer dielektrischen Eigenschaften zu den elektroaktiven Polymeren, kurz EAP. Wenn jeweils eine einzelne dünne Folie zwischen zwei Elektroden eingebettet ist, entsteht ein Laminat. Wird an diesen flächig miteinander verbundenen Schichten elektrische Spannung angelegt, entsteht ein flexibler Kondensator. Die Elektroden ziehen sich infolge ihrer entgegengesetzten Ladung elektrostatisch an und verformen die dazwischenliegende Silikonfolie. Der Kondensator wird auf diese Weise insgesamt dünner, aber auch großflächiger. Im entladenen Zustand nimmt das elastische Laminat wieder seine ursprüngliche Gestalt an.

Dieser gesamte Vorgang verläuft geräuschlos und lässt sich millionenfach wiederholen. Da sich die Verformung gezielt steuern lässt, eignen sich solche EAP-Laminate als Aktuatoren, die elektrische Spannung in mechanische Bewegung umsetzen. Umgekehrt können sie aus mechanischer Bewegung - beispielsweise durch den Druck eines Fingers - kapazitive Veränderungen erzeugen. Sie lassen sich somit auch als Sensoren einsetzen. Auch neuartige Generatoren sind möglich.

Vorteile von EAP-Laminaten

Dass solche Laminate sowohl als Sensoren als auch als Aktuatoren verwendet werden können, veranschaulichen erste Smartphone-Prototypen, die auf einer Konstruktion mit EAP-Elementen befestigt sind. Bei der Berührung bestimmter Stellen bewegen diese das Gerät geringfügig, aber sehr schnell auf und ab. Dadurch entsteht ...

