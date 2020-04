BERLIN (Dow Jones)--Eine finanzielle Beteiligung von Bürgern steigert die Akzeptanz für Ökostromanlagen nicht zwangsläufig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE). "Es gibt kein Patentrezept für Akzeptanz und Beteiligung - und doch ist Partizipation auf kommunaler Ebene wichtig", erklärte AEE-Geschäftsführer Robert Brandt. Die SPD hatte im Januar ein sogenanntes Windbürgergeld vorgeschlagen, um damit Widerstände gegen solche Anlagen zu überwinden.

Laut der Studie ist aber entscheidend, wie die Beteiligung ausgestaltet werde. Beteiligungsformate wie etwa Bürgerversammlungen könnten sogar dazu führen, dass ablehnende Positionen ausgesprochen und damit auch von Menschen in Betracht gezogen werden, die vorher neutral eingestellt waren. Zudem zeigten empirische Untersuchungen, dass Bürger es ablehnen, wenn ihnen Geld angeboten wird, ohne an anderer Stelle beteiligt zu werden. Als Erfolgsmodell bezeichnete die Studie aber Genossenschaftsmodelle wie bei der Windenergie in Bürgerhand.

Laut einer Umfrage der Agentur befürworten 89 Prozent der Menschen Erneuerbare Energien im Allgemeinen. In einer früheren Erhebung hatte die Fachagentur Wind spezifisch für die Windenergie an Land eine Zustimmungsrate von 82 Prozent festgestellt.

