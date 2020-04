BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen hält "geschützte Begegnungsräume" für eine Möglichkeit, um Menschen in Pflegeeinrichtungen vor Vereinsamung zu bewahren. Das Besuchsverbot müsse aufrecht erhalten werden, um ältere und pflegebedürftige Menschen zu schützen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.



"Unter der Beibehaltung der Besuchsverbote steigt natürlich die Gefahr der Vereinsamung (...) bei den Bewohnern immens an", heißt es weiter. So genannte geschützte Begegnungsräume könnten etwa Zimmer sein, in denen Bewohner und Besucher durch eine Folie voneinander getrennt seien. Die genaue Umsetzung hänge von den baulichen Voraussetzungen der jeweiligen Einrichtung ab. In den vergangenen Wochen seien außerdem gute Erfahrungen mit Videotelefonaten und mit Gesprächen von Terrasse oder Balkon aus gemacht worden./haw/DP/stw